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“بلدي الرياض”: بدء الأعمال الأولية لإيصال الخدمة الكهربائية في مخططي عريض و3020 نمار

“بلدي الرياض”: بدء الأعمال الأولية لإيصال الخدمة الكهربائية في مخططي عريض و3020 نمار
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تواصل – فريق التحرير:

عرض المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض جهوده المكثفة التي قام بها خلال السنتين الماضية لمتابعة إيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح، وأكد المجلس أنه سعى إلى نقل احتياجات المواطنين إلى جميع الجهات الخدمية، حرصاً منه على إيصال صوت المواطنين وتلبية لاحتياجات الأحياء من الخدمات.

جاء هذا الاستعراض فيتغريداتخاصة على حساب المجلس البلدي في منصة تويتر @Riyadh_Rmc، حيث أورد المجلسعددًا منبرامجه الكثيرة المدرجة ضمن خططه التشغيلية للأعوام الماضية، وأوضح أن جهوده بدأت بزيارة إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض (هيئة تطوير الرياض سابقا)، بالإضافة إلى رفعه عدداً من التقارير لسمو أمير منطقة الرياض، والجهات الخدمية ذات العلاقة كشركتي الكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى قيامه بزيارات ميدانية إلى سكان هذه الأحياء برفقة مسؤولي الجهات الخدمية، وذلك للاطلاع بشكل مباشر على واقع الخدمات والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وعطفًا على هذه الجهود ذكر بلدي الرياضورودإفاداتمنشركتيالكهرباء، والمياهبوجود عمل حثيث لتحقيق تقدم مهم في الموضوع،حيث أوضحت شركة الكهرباء بأن العمل جارٍمع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيصال الخدمة الكهربائية في مخططات 3020 بنمار، ومخطط عريض، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تزويد المجلس بأي مستجدات تطرأ في حينه فيما يخص مخططات شمال وشرق الرياض.

وأما شركة المياه فأوضحت أنه يلزم لإيصال خدمة المياه لمخططات المنح تنفيذ عدد من عقود الخزانات والخطوط الرئيسة، بالإضافة إلى مشاريع الشبكات الداخلية، وكذلكالصرف الصحيلجهةتنفيذ منظومة من المشاريع، وهي محطة معالجة ومشاريع خطوط رئيسة،ومن ثم مشاريع الشبكات، وقد تم إدراج هذه العقود ضمن قائمة المشاريع المستقبلية،وسيتم طرحها حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

كما أن المجلس سيستمر بإذن الله، ثم بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وتأكيده المستمر للمجلس بأهمية متابعة شكاوى ومطالب المواطنين في كافة الخدمات، وصولاً بإذن الله إلى حين اكتمال إيصال الخدمات الأساسية لجميع مخططات المنح التابعة لمدينة الرياض.

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