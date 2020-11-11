الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«هونر» تكشف عن هاتفها الجديد Honer 10X Lite.. تعرف على السعر والمزايا

«هونر» تكشف عن هاتفها الجديد Honer 10X Lite.. تعرف على السعر والمزايا
0

تواصل- فريق التحرير:

تواصل العلامة التجارية ”هونر“ كشف المزيد عن أحدث هواتفها الذكية ”Honer 10X Lite“، وكشفت هونر عن تفاصيل حول الوصول العالمي للهاتف، وسعره، حيث يأتي مقابل 229.90 يورو، أي ما يعادل (271.39 دولار أمريكي).

ووفقًا للتسريبات السابقة، يعمل هاتف ”Honor 10X Lite“ الجديد بواسطة معالج Kirin 710A، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

كما يأتي الجهاز بشاشة LCD تعمل بمقاس 6.67 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وفيها فتحة ثقب في المنتصف لكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل.

ويتميز هاتف Honor 10X Lite بكاميرا خلفية رباعية، وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر عمق 2 ميغابكسل.

كما يحتوى الهاتف الذكي أيضًا على قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب، كما يحتوى على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ويأتي أيضًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ USB من النوع  C.

وبالفعل، تم بدء بيع Honor 10X Lite في روسيا، ولكن بدءًا من اليوم يمكن طرحه أيضًا في فرنسا وألمانيا، من بين دول أخرى.

وعلاوة على ذلك يتم خصم 199 يورو أي (234.92 دولارًا) من سعر الهاتف في فرنسا، مع الحصول على هدايا مجانية إما مكبر صوت Honor Mini Bluetooth، أو سماعات Honor Sport، بينما يحتفظ بنفس سعره في ألمانيا 229.90 يورو مع تقديم نفس خيارات الهدايا المجانية مع خيار إضافي واحد وهو سماعات Honor Band 5..

مواد ذات صلة

«نوكيا» تطرح هاتفها الجديد Nokia 8000 4G .. تعرّف على المواصفات

«نوكيا» تطرح هاتفها الجديد Nokia 8000 4G .. تعرّف على المواصفات

«موتورولا» تطرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي.. تعرف على مميزاته

«موتورولا» تطرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي.. تعرف على مميزاته

أبرز تسريبات منتجات أبل في 2019

أبرز تسريبات منتجات أبل في 2019

«فيليبس» تطلق شاشة جديدة صديقة للبيئة.. للمحترفين

«فيليبس» تطلق شاشة جديدة صديقة للبيئة.. للمحترفين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة