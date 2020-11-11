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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
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تواصل – فريق التحرير :

نعى الديوان الملكي البحريني الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

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