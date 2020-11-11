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بالأرقام.. انخفاض كبير في ثروة «مليارديرات كورونا» بعد الإعلان عن لقاح شركة «فايزر»

بالأرقام.. انخفاض كبير في ثروة «مليارديرات كورونا» بعد الإعلان عن لقاح شركة «فايزر»
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تواصل – فريق التحرير :

نشطت في الفترة الأخيرة أسهم شركات التكنولوجيا، والتي تقدم حلولاً بديلة خلال أوقات الحظر بسببب كورونا ، حيث استضافت شركة “زووم” مؤتمرات بتقنية الفيديو، ودروسا في المدارس وتجمعات عائلية واجتماعات عمل لأكثر من 300 مليون مشترك يوميا خلال الوباء.

زووم

وقد ارتفع الطلب على موقع Zoom أكثر من 500% هذا العام، وهو الموقع الذي أسسه الأميركي الجنسية “إيريك يوان”، والصيني المولد، لترتفع ثروته إلى 28.6 مليار دولار ليصبح الأربعيني الأكثر ثراء على الكوكب.

ومع إعلان “فايزر”، و”بايو إن تك”، التوصل للقاح فعال ضد “كوفيد-19” يوم الاثنين الماضي، ارتفعت أسهم شركات الطيران وعمالقة البترول ومشغلي الفنادق ، بحسب العربية نت .

بيد أن الأسهم التي استفادت من عمليات الإغلاق وترتيبات العمل من المنزل، مثل شركة بيلوتون التفاعلية وشركة نتفليكس وشركة Sea أكبر شركة للإنترنت في جنوب شرق آسيا، انخفضت جميعها.

التوقف عن استخدام التقنية

وفي يوم الثلاثاء، استمر التراجع لشركات إنتاج القفزات في آسيا والتي شهدت ارتفاعاً في الطلب على منتجاتها خلال العام.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً، هل سيتوقف الناس عن استخدام خدمات شركات مثل Zoom بعد انتهاء الوباء ويعودون إلى مكان العمل؟

وفي هذا السياق، قال محلل الذكاء الاصطناعي في بلومبيرغ مانديب سينغ، “لا أعتقد أن الاتجاه حول التجارة الإلكترونية أو التعاون عبر الفيديو أو التحول إلى السحب الإلكترونية سيتغير بعد العثور على اللقاح”.

وتحول مؤسس بيلوتون للياقة البدنية المنزلية جون فولي مليارديراً بعد الارتفاع المذهل في أسهم شركته خلال الوباء، فيما تراجعت ثروته بنحو 300 مليون دولار بعد انخفاض السهم 20% يوم الاثنين.

شركات أخرى هبطت أسهمها

وشهد الرئيس التنفيذي لخدمة بث الأفلام والتلفزيون نيتفليكس ريد هاستينغز، انخفاضا في ثروته بمقدار 416 مليون دولار.

وخسر المؤسس لشركة Sea فورست لي، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، ما يقرب من مليار دولار مع انخفاض شهادات الإيداع الأميركية المقيدة في “وول ستريت” بنسبة 9.5%.

وقد غرقت شركات صناعة القفازات، التي أنتجت ما لا يقل عن خمسة مليارديرات مع ارتفاع أسهمها خلال الوباء، حيث تراجعت أسهم شركة “Top Glove Corp”، أكبر صانع قفازات مطاطية في العالم، بنسبة 11% في التداول المبكر في ماليزيا، وانخفضت “ريفرستون” القابضة المحدودة بنسبة 13%، في حين تراجعت أسهم شركات “هارتالايغا”، و”كوسان”، و”سوبرماكس كورب” بأكثر من 8%.

وانخفضت القيمة الصافية لثروة رئيس شركة “FedEx”، فريد سميث بنحو 250 مليون دولار، حيث انخفضت أسهم شركة الشحن السريع بنسبة 5.7%.

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