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«الحصيني»: اليوم يبدأ «الغفر» سادس منازل «الخريف».. تكثر فيه أمراض البرد

«الحصيني»: اليوم يبدأ «الغفر» سادس منازل «الخريف».. تكثر فيه أمراض البرد
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني ، أن اليوم الأربعاء ، أول أيام نجم “الغفر” وأيامه تبلغ 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف.

وقال الحصيني: ” تبدأ فيه المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد، الإنفلونزا والسعال، والزكام “.

وأضاف : ” تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، ويقل فيه شرب الماء، لذلك حاول شرب الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه، وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح، والشعير،والخضروات في وسط المملكة “.

وعن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة، قال الحصيني: ” إن أمطارا متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، تسقط على أجزاء من حائل والمدينة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وجنوب مكة وشرق الجوف وشمال الشرقية ” .

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