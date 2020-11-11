ماذا يقول المسلم عند نزول البلاء؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان ما ينبغي على المسلم قوله عند نزول البلاء.

وأضاف” الخثلان” في مقطع على موقع “تويتر” إنه يفضل القول “الله المستعان”، مشيراً إلى أن معنى هذا القول أن الله المستعان على ما يقضي ويقدر، ففيه استسلام لقضاء الله تعالى، ورضاءّ بما قدره الله.

وأكد “الخثلان” أن هذه المقولة وردت في سورة يوسف على لسان نبي الله يعقوب – عليه السلام- حيث قال: “والله المستعان على ما تصفون”.