وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد معالج النطق.

– صيدلي إكلينيكي.

– صيدلي أول.

– أخصائي طب الطوارئ.

– فني صيدلة.

– ممرض أول/ رعاية مرضى السرطان.

– طبيب قلب أطفال.

وأشار إلى أن التقديم مُتاحٌ عبرموقعه الإلكتروني للتوظيف.