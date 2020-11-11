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مدير “المرور” يكشف موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في كافة المناطق

مدير “المرور” يكشف موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في كافة المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد عبدالله البسامي موعد تطبيق مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في كافة المدن بالمملكة .

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضح البسامي أنه سيتم تطبيق القرار في أنحاء المملكة بداية يناير المقبل.

وأشار البسامي إلى أن السلوكيات الخاطئة هي التي تتسبب في الزحام والحوادث، إذ درج بعض السائقين على التنقل من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين عند الإشارات أو التقاطعات والخروج إلى أكتاف الطريق والتجاوز الخاطئ، وكل هذه السلوكيات سيتم رصدها آليا بنظام آلي إلكتروني متطور يتعرف على المركبة المخالفة بشكل دقيق.

وأضاف أن جزءا كبيرا من الوقت المهدر في الرحلات اليومية يعود إلى أخطاء السائقين بسبب الانتقال من مسار إلى آخر، ما يسبب التزاحم وعدم التخطيط للرحلة.

وتابع أن هناك مثلا طرق على 3 مسارات تتحول أحيانا إلى 5 أو 6 مسارات فيحدث الزحام وهدر الوقت والحوادث، ولو التزم كل سائق بالمسار الصحيح لقلل التأخير والزحام، ولوفر الكثير من وقت الرحلة المرورية.

 

ويبدأ «المرور» اليوم الأربعاء الرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في ثلاث مدن الرياض، الدمام، وجدة عبر أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

 

 

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