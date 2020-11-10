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متهور يفقد السيطرة على مركبته ويكاد يُسبب كارثة على الطريق (فيديو)

متهور يفقد السيطرة على مركبته ويكاد يُسبب كارثة على الطريق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقدان قائد مركبة متهور للسيطرة على مركبته بسبب السرعة العالية في أحد شوارع المملكة.

وأظهر المقطع، قائد المركبة يسير جنونية ويحاول تجاوز المركبة التي أمامه من المسار الأيمن ليتفاجأ بمركبة أخرى.

وحاول قائد المركبة العودة إلى المسار الأيسر، حيث فقد السيطرة وكاد يتسبب في حـادث، لكنه تمكن في اللحظات الأخيرة من السيطرة عليها وتفادي وقوع حادث مروع.

 

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