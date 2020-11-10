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تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بالمملكة

تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع الماضي ا 11.7 %، مقارنة بالأسبوع السابق والذي تزامن مع نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب “الاقتصادية”، فقد بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر نحو 8.08 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.15 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 1.07 مليار ريال، وبذلك يسجل إنفاق المستهلكين تراجعا بعدما كان قد سجل الأسبوع الذي سبقه أعلى إنفاق في نحو 17 أسبوعا “الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو الماضي”.

فيما سجلت جميع القطاعات تراجعا في مبيعاتها عبر نقاط البيع، في حين تصدر قطاع “النقل” التراجعات بنحو 20.1 في المائة، ومبيعات بلغت 428.3 مليون ريال، بينما تراجع قطاع “الأطعمة والمشروبات” بنحو 19 في المائة، ومبيعات 1.26 مليار ريال تعد الأعلى عبر نقاط البيع في 17 أسبوعا، وهو من القطاعات الأكثر إنفاقا عبر نقاط البيع، إذ يشكل نحو 15.6 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع للفترة.

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