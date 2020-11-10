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إحصائية لـ«التأمينات»: أكثر من 155 ألف موظف غادروا سوق العمل خلال 3 أشهر فقط

إحصائية لـ«التأمينات»: أكثر من 155 ألف موظف غادروا سوق العمل خلال 3 أشهر فقط
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تواصل – فريق التحرير:

تتواصل أعداد الخارجين من سوق العمل في تزايد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد محليًا وعالميًا، حيث تسببت الأزمة في مغادرة أكثر من 155 ألف عامل سوق العمل بالقطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وبحسب”الوطن” فقد كشفت إحصائية حديثة، صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن وصول عدد المشتركين في الربع الثالث من العام الجاري إلى 8.168 ملايين عامل مقابل 8.324 ملايين في الربع الثاني، أي خروج ما يقارب 155.411 موظفا سعوديا وأجنبيا من سوق العمل.

وأظهرت بيانات الربع الثالث من 2020 وجود 1.759 مليون سعودي، منهم 1.174 مليون ذكور و585.305 إناثا، بينما وصل عدد المشتركين غير السعوديين لنحو 6.409 ملايين موظف، منهم 6.181 ملايين ذكور و227.902 إناث.

فيما تصدّرت منطقة الرياض بعدد العاملين الذي وصل نحو 3.154 ملايين مشترك يعملون في منطقة الرياض، منهم 704.229 سعوديا والبقية لغير السعوديين، بينما بلغ عدد العاملين في محافظة جدة ما يقارب 1.351 مليون عامل سعودي وأجنبي، في حين وصل عدد العاملين في المنطقة الشرقية إلي 1.278 مليون مشترك.

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