أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بعد تسجيل أكبر تراجع يومي منذ 7 سنوات

تواصل – وكالات

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا عند تسوية التعاملات، بعدما سجلت أكبر تراجع يومي منذ 2013 في جلسة أمس الإثنين وسط الأنباء الإيجابية حول لقاح ضد “كورونا”

واكتسب المعدن الدعم من آمال تقديم مزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة للتخفيف من حدة تداعيات أزمة “كورونا” على الاقتصاد، بعد فوز “جو بايدن” في سباق الرئاسة.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس “روبرت كابلان” من أنه رغم تعافي الاقتصاد الأمريكي من الركود العميق فإن زيادة إصابات “كورونا” لا تزال تشكل مخاطر هبوطية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.2% أو نحو 22 دولارًا ليصل إلى 1876.40 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار والذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 92.749 نقطة.