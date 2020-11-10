الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بعد تسجيل أكبر تراجع يومي منذ 7 سنوات

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بعد تسجيل أكبر تراجع يومي منذ 7 سنوات
0

تواصل – وكالات

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا عند تسوية التعاملات، بعدما سجلت أكبر تراجع يومي منذ 2013 في جلسة أمس الإثنين وسط الأنباء الإيجابية حول لقاح ضد “كورونا”

واكتسب المعدن الدعم من آمال تقديم مزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة للتخفيف من حدة تداعيات أزمة “كورونا” على الاقتصاد، بعد فوز “جو بايدن” في سباق الرئاسة.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس “روبرت كابلان” من أنه رغم تعافي الاقتصاد الأمريكي من الركود العميق فإن زيادة إصابات “كورونا” لا تزال تشكل مخاطر هبوطية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.2% أو نحو 22 دولارًا ليصل إلى 1876.40 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار والذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 92.749 نقطة.

مواد ذات صلة

الذهب يصعد لأعلى مستوى في 6 أشهر

الذهب يصعد لأعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفاع أسعار الذهب مع تخلي الدولار عن مكاسبه الأولية

ارتفاع أسعار الذهب مع تخلي الدولار عن مكاسبه الأولية

الذهب ينخفض قبيل اجتماع «المركزي الأوروبي»

الذهب ينخفض قبيل اجتماع «المركزي الأوروبي»

الذهب ينخفض بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار

الذهب ينخفض بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة