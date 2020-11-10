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هل غلق صوت الجوال أثناء الصلاة يؤثر على صحتها؟ .. «الشيخ المصلح» يُجيب (فيديو)

هل غلق صوت الجوال أثناء الصلاة يؤثر على صحتها؟ .. «الشيخ المصلح» يُجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الحركة في الصلاة لغلق صوت الجوال، حيث قال إن الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، فمنا ما هو واجب وماهو مكروه وما هو مستحب وما هو مباح وما هو محرم.

وتابع الشيخ “المصلح”، فإن هذه الحركة منا ما هو واجب وماهو مستحب، لأن فيه كف الأذي وإزعاج الناس، لأن فيها أصوات إما أنها لا تجوز أو أنها تشتت ذهن المصلي وتبعده عن مواطن الخشوع بالصلاة، ولذلك ولذلك فإن كفها هو من الإحسان للإنسنا ولغيره، ولذا نؤكد على اهمية تصميت الجوال قبيل الدخول للصلاة ولكن إذا نسى المرء فيمكنه فعل ذلك اتّقاء للأذي والله أعلم.

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