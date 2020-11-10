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غدا.. تطبيق مخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 3 مدن وهذه قيمة الغرامة (فيديو)

غدا.. تطبيق مخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 3 مدن وهذه قيمة الغرامة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالمسار المحدد على الطرق واتباع بعض الخطوات التي تعد من أساسيات القيادة الآمنة، كإعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر بوقت كاف إضافة إلى التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات وعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد.

كما استعدت المرور لبدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق مشيرة إلى أن البداية ستكون في مدن الرياض والدمام وجدة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت الغرامة المالية لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق من 300 إلى 500 ريال.

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