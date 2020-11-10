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«تخصصي الرياض» يوضح أسباب السمنة وطرق علاجها

«تخصصي الرياض» يوضح أسباب السمنة وطرق علاجها
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تواصل – فريق التحرير

يعاني عدد كبير من سكان المملكة من السمنة وأمراضها المصاحبة عادة لها والتي من أهمها مرض السكري، حيث تبذل الجهات الصحية بالمملكة جهود كبيرة للتوعية بمخاطر السمنة وأمراضها.

وفي هذا الصدد نشر حساب مستشفى الملك فيصل التخصصي لتعزيز الحياة الصحية عدد من التغريدات عن أسباب السمنة وطرق علاجها.

وقال حساب “التخصصي”: “يٌعد مؤشر كتلة الجسم الطبيعي هو من ١٨-٢٥ كغ/م٢، و زيادة الوزن من ٢٥.١- ٢٩، أما السمنة إذا كان مؤشر كتله الجسم ٣٠ فأكثر، وقد تزيد الدهون المتراكمة حول الخصر من خطورة الإصابة بأمراض القلب والسّكري، فالنساء اللاتي يزيد محيط خصرهن عن ٨٨ سم والرجال الذين يزيد محيط خصرهم عن ١٠٢سم هم أكثر عرضة للإصابة بهذه المخاطر عن غيرهم.

وقد تكون زيادة الوزن أو السمنة أحد الأعراض الجانبية لبعض الأدوية مثل: مضادات الاكتئاب، بعض أدوية السكري وكذلك بعض وسائل منع الحمل، لذا يجب التحدث مع الطبيب عن الآثار الجانبية للعلاج ومعرفة كيفية السيطرة على زيادة الوزن.

فيما قد تحدث زيادة الوزن عند إصابة الشخص بخمول في الغدة الدرقية والذي يقصد به انخفاض معدل الهرمونات التي تفرزها الغدة في الجسم، حيث تتم معالجتها بأخذ العلاج الطبي بالإضافة إلى اتباع الحمية وممارسة الرياضة.

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