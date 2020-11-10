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احتجاجات عمالية وفئوية.. غليان في «إيران» بسبب تدهور الوضع الاقتصادي

احتجاجات عمالية وفئوية.. غليان في «إيران» بسبب تدهور الوضع الاقتصادي
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تواصل – وكالات:

تشهد إيران، احتجاجات عمالية وفئوية تنديدا بتدهور مؤشرات الاقتصاد المحلي إلى أدنى مستوياته وتدني الخدمات وانعدام الوظائف.

وكشفت صحيفة “كيهان لندن” المعارضة ومقرها بريطانيا في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، عن وقفات احتجاجية نظمها مزارعون، وعمال للسكك حديدية، وعمال بمصنع لإنتاج السكر، بخلاف مستثمرين في بورصة طهران.

وأشارت الصحيفة، إلى تواصل تدهور الاقتصاد الإيراني وسط غياب أي مؤشرات للتحسن، فيما يدفع ثمن ذلك فقراء البلاد، وفق التقرير.

ولفتت الصحيفة إلى تجاهل الحكومة بحث طلبات هذه الوقفات التي اتسعت على نحو أكبر من ذي قبل، خلال العامين الماضيين.

فقد واصل المئات من عمال مصنع “هفت تبة” لإنتاج السكر في جنوب غربي إيران إضرابهم لليوم العاشر على التوالى، كما ندد هؤلاء باعتقال أجهزة الأمن لبعض زملائهم وفصل العشرات.

كما تظاهر متعاملون في بورصة طهران أمام مبنى مؤسسة الأوراق المالية بالعاصمة طهران،متهمين الحكومة الإيرانية بالتدخل المباشر في البورصة ما أدى إلى انهيار مؤشراتها وخسارتهم.

وندد المحتجون بتشجيع الحكومة الإيرانية على شراء أسهم من بورصة طهران الخاسرة ،وطالب هؤلاء بإقالة رئيس البورصة.

في الوقت نفسه، قام عاطلون عن العمل في مدينة بهبهان الواقعة جنوب غربي إيران بمظاهرة احتجاجية كبيرة اعتراضا على عدم توظيفهم في أحد المصافي النفطية.

واتهم المحتجون في بهبهان المسؤولين بالتمييز والإهمال والبحث عن المصالح الخاصة والرشاوى خلال عملية التوظيف.

كما تجددت احتجاجات المزارعين بمحافظة أصفهان وسط إيران، اعتراضا على عدم وفاء المسؤولين الحكوميين بوعود سابقة لتوصيل حصص المياه للري.

 

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