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اكتشاف مواد خطرة في «غبار المنزل».. هذه أفضل الحلول للوقاية

اكتشاف مواد خطرة في «غبار المنزل».. هذه أفضل الحلول للوقاية
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة على أهمية تنظيف المنزل باستمرار لاسيما من الغبار الذي قد يتراكم على الأسطح والمفروشات.

وفي هذا السياق، اكتشف العلماء مركبات كيميائية خطرة في غبار المنزل، تسبب اضطراب عمل النظام الهرموني للإنسان، وهذه المركبات تتحرر من الأشياء المنزلية.

وأوضحت مجلة Environmental Science and Pollution Research، أن الإنسان المعاصر محاط بكل معنى الكلمة بمواد قابلة للاشتعال، ولكي لا تتسبب هفوة عرضية بحدوث مأساة، يضيف المصنعون عادة إلى منتجاتهم مثبطات اللهب، وهذه المواد تستخدم على نطاق واسع منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تضاف إلى المراتب والسجاد والمفروشات وغير ذلك.

ونتيجة لاستهلاك هذه الأشياء المحيطة بنا مع مرور الزمن، يمكن لهذه المركبات الكيميائية أن تختلط بغبار المنزل ومنه إلى الطعام والماء والهواء الذي نتنفسه.

ومن بين مثبطات اللهب المستخدمة، اﻹﻳﺜﺮات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ المتعددة البروم (PBDEs). ولكن اتضح مؤخرا أن هذه المواد ضارة لجسم الإنسان وخاصة لنظام الغدد الصماء (الهرمونات).

وينصح الخبراء، بأنه للتخلص من هذه المشكلة يجب استبدال الأثاث القديم بأثاث جديد لا يحتوي على هذه المواد الكيميائية، وعند عدم وجود مثل هذه الإمكانية، يجب تنظيف المنزل يوميا باستخدام المكنسة الكهربائية، كما يؤكد الخبراء على أهمية تهوية المنزل جيدا.

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