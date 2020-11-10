مساء اليوم وحتى الخميس.. الجهني يتوقع هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن 

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توقع الباحث في الطقس والمناخ د. زياد الجهني هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن وما حولها خلال الساعات المقبلة.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الخميس؛ الفرص مهيأة بشكل كبير لأمطار غزيرة على حفر الباطن وما حولها والكويت، خاصة آخر ساعات مساء اليوم ومساء الغد بمشيئة الله”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.