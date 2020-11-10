مواصفات يجب مراعاتها عند اختيار كرسي السيارة للأطفال

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يؤكد الخبراء على أهمية كرسي السيارة المخصص للأطفال كأحد أهم مستلزمات سلامتهم، وهناك أنواع مختلفة من الكراسي المناسبة التي صممت لتناسب الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

وعند شراء كرسي سيارة للأطفال عليك أن تأخذ في الاعتبار عمر الطفل وعوامل الأمان قوة ومتانة الأحزمة كما هو موضح أدناه.