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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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مواصفات يجب مراعاتها عند اختيار كرسي السيارة للأطفال

مواصفات يجب مراعاتها عند اختيار كرسي السيارة للأطفال
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد الخبراء على أهمية كرسي السيارة المخصص للأطفال كأحد أهم مستلزمات سلامتهم، وهناك أنواع مختلفة من الكراسي المناسبة التي صممت لتناسب الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

وعند شراء كرسي سيارة للأطفال عليك أن تأخذ في الاعتبار عمر الطفل وعوامل الأمان قوة ومتانة الأحزمة كما هو موضح أدناه.

 

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