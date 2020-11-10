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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شركة «خدمات الملاحة الجوية» تُعلن عن وظائف شاغرة «عن بعد»

شركة «خدمات الملاحة الجوية» تُعلن عن وظائف شاغرة «عن بعد»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقع “لينكد إن” عن توفر وظائف شاغرة بمسمى محلل خدمات الخادم – رئيس قسم الأمن) للعمل (عن بعد)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط المرفقة أدناه.

المسميات الوظيفية:-

1- محلل خدمات الخادم.
– مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر (CS) ، هندسة الكمبيوتر.
– التوصية بتصميم وتكوين أنظمة التشغيل وتطبيقات النظام.
– إدارة النظام الافتراضي (VMWare ، V-Center ، Hyper-V)
– إدارة حلول النسخ الاحتياطي.
– التحقيق وتحليل جدوى متطلبات النظام وتطوير مواصفات النظام.

2- رئيس قسم الأمن.
– مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
– خبرة من 6 إلى 9 سنوات من الخبرة في الإشراف على المنشأة / إدارة الأمن.

طريقة التقديم:-
عن طريق موقع لينكد إناضغط هنا

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