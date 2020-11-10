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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ارتفاع سعر خام «برنت» ليبلغ 42.9 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر خام «برنت» ليبلغ 42.9 دولاراً للبرميل
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تواصل- فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة، حيث عززت الأنباء الإيجابية بشأن لقاح محتمل ضد فيروس كورونا الآمال في تعافٍ أسرع للاقتصاد العالمي.

 وبحسب وكالة الأنباء الألمانية  ارتفع سعر خام برنت القياسي بنسبة 1.4% إلى 42.98 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 1.1% إلى 40.73 دولار.

كما تواصل الأسواق التفاعل مع التقارير التي تشير إلى أن تحالف “أوبك بلس” سيمدد التخفيضات الحالية في مستويات إنتاج النفط لثلاثة أشهر أخرى تنتهي بنهاية مارس لتحقيق التوازن في السوق وسط توقعات بتراجع الطلب في ظل الإغلاقات الحالية في عدد من الدول للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

 

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