بالفيديو.. أسهل طريقة للكتابة عبر الصوت على جهاز الكمبيوتر

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أوضح خبير تقني طريقة سهلة لاستخدام أدوات “جوجل درايف” في الكتابة بدلا من لوحة المفاتيح، من خلال الكتابة الصوتية.

وأضاف في مقطع فيديو على موقع”تويتر” أن الطريقة تتمثل في الضغط على جوجل درايف ثم الضغط على مستند جوجل ثم يتم فتح ملف أشبه بالورد.

وتابع أنه أعلى هذا الملف توجد أيقونة مكتوب عليها “أدوات” وبالضغط عليها ستظهر الكتابة بالصوت وبالضغط عليها ستتحول إلى اللون الأحمر وبدورها تقوم بتحويل الصوت إلى كتابة.