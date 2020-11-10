بالصور.. استخراج 230 مسماراً من بطن مريض في مستشفى بجدة

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أسهم – بفضل الله – فريق طبي في مستشفى شرق جدة، مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير في إنقاذ حياة مريض نفسي؛ حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج 230 مسمارًا وقطع من الزجاج من بطنه؛ حيث كان يعاني آلامًا وانتفاخًا في البطن.

وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير داخل معدة المريض، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

وأوضح الفريق الطبي أن حالة المريض مستقرة – ولله الحمد – وهو حاليًا تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.