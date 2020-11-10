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«المسند» يكشف أقل درجة حرارة مسجلة في مناطق المملكة

«المسند» يكشف أقل درجة حرارة مسجلة في مناطق المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم (الثلاثاء) لـ26 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس (الإثنين).

وأوضح أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة صغرى في المملكة، حيث وصلت إلى 9 درجات مئوية، فيما جاءت تبوك في المرتبة التالية بدرجة حرارة بلغت 11 درجة، في حين وصلت درجة الحرارة في القريات إلى 11.8 درجة مئوية، و12.5 درجة في أبها.

وأضاف أن أعلى درجة حرارة صغرى بالمملكة سجلتها محافظة جدة فجر اليوم، وبلغت 26.8 درجة مئوية، تليها جازان بـ26.2 درجة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى في جدة وجازان يوم أمس كانت أعلى من درجة الحرارة الكبرى في المدن الشمالية، وهذا يعني أن الظهر في المدن الشمالية أبرد من الفجر في جدة وجازان.

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