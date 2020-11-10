لاحتمالية هطول أمطار رعدية.. «الدفاع المدني» ينبّه: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول في هذه المناطق

تواصل – واس :

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم حتى يوم الجمعة القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( مكة المكرمة والباحة وحائل وعسير والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق ( المدينة المنورة و جازان والجوف ) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة ، فيما ستتأثر منطقة ( القصيم ) بأمطار خفيفة الى متوسطة ورياح نشطة .

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .