«نوكيا» تطرح هاتفها الجديد Nokia 8000 4G .. تعرّف على المواصفات

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طرحت شركة ”نوكيا“ الفنلندية الصور الرسمية الأولى لهاتفNokia 8000 4Gالجديد مع تفاصيل إضافية حول تصميمه وميزاته.

وأصيب المستخدمون بخيبة أمل؛ بسبب تصميم الهاتف الشبيه بالهواتف العادية مع بعض اللمسات البسيطة، حيث إن جوانب الهاتف، بما في ذلك لوحة المفاتيح، منحنية والجزء الخارجي له تصميم يشبه الزجاج.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيلKaiOSالمخصص للهواتف التي تحتوي على لوحات مفاتيح فعلية وشاشات لا تعمل باللمس، ويتوفر به تطبيقات ”واتس آب“ و“فيسبوك“ كما أنه مزود بشريحتين.

فضلًا عن ذلك، يحتوي الهاتف على شاشةLCDمقاس 2.8 بوصة وسيتم تشغيله بمعالجSnapdragon 210في تطور عن سابقه 8110 4Gالذي يستخدم شرائحQualcomm 205.

ويعمل الجهاز أيضًا بذاكرة وصول العشوائي 512 ميجابايت وسعة تخزين داخلية 4 جيجابايت قابلة للتوسيع عبرmicroSD.

ويمتلك الجهاز بطارية بسعة 1500 مللي أمبير قابلة للاستبدال ويتم شحنها عبر منفذmicroUSBقديم، كما تم تزويد الهاتف بكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل وهو أمر مخيب للآمال بالنسبة للمستخدمين، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة أعلنت أن هذا الهاتف سيكون جهازًا متميزًا.

كما تعتبر إمكانيات الهاتف متدينة للغاية؛ في الوقت الذي تتسابق في الشركات مثل آبل وسامسونج وهواوي وأوبو وغيرها في تقديم هواتف مميزة بإمكانيات ومميزات عملاقة.