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وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدخل بيانات (الرياض).

– مساعد مكتب (الرياض).

– أخصائي إدارة جودة ثاني (الرياض).

– أخصائي المهارات الإكلينيكية ثاني (الرياض).

– سائق (للرجال/ الرياض).

– أمين مختبر/ العلاج المهني (للنساء/ جدة).

– أمين مختبر/ العلاج التنفسي (للنساء/ جدة).

– مساعد أبحاث (الأحساء).

– منسق أبحاث ثالث (للنساء/ الأحساء).

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا) ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 8 ربيع الآخر 1442هـ.

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