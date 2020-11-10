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شؤون “المسجد النبوي”: 5 آلاف مصلٍ يومياً بالروضة الشريفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

شؤون “المسجد النبوي”: 5 آلاف مصلٍ يومياً بالروضة الشريفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
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تواصل- فريق التحرير:

كشف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري عن أعداد المصلين والزوار للروضة الشريفة يومياً عقب انطلاق المرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة.

وأوضح الدكتور الخضيري في لقاء مع قناة “الإخبارية” أن الروضة الشريفة تستقبل يومياً ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلٍ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الزائرين من الرجال والنساء يدخلون المسجد النبوي الشريف لأداء الصلوات والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة في الروضة الشريفة بعد التسجيل عبر تطبيق “اعتمرنا”.

ولفت إلى أن التسجيل عبر التطبيق يُسهّل على الزوار أداء العبادة بكل راحة وطمأنينة دون إزعاج أو تزاحم.

وأوضح أن استقبال أول دفعة من الزائرين للمسجد النبوي تم بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وعبر تطبيق “اعتمرنا” مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان المسجد النبوي الشريف قد استقبل أمس (الإثنين)، الدفعة الأولى من الزائرين والمعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة، وذلك ضمن خطة المرحلة الثالثة من عودة مناسك العمرة والزيارة تدريجياً بعد توقف دام لأشهر؛ بسبب جائحة “كورونا” المستجد.

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