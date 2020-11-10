مصادر: إسناد الإشراف على أسواق الخضراوات والفاكهة واللحوم لوزارة «الزراعة»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أنه خلال الشهرين المقبلين، ستؤول مسؤولية الإشراف على أسواق الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والطيور والمسالخ والأعلاف والحطب، إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضافت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن ذلك الإجراء يأتي في إطار استكمال فصل الاختصاصات بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا التوجه هو لتطوير أسواق النفع العام، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين.

وأكدت المصادر أن ذلك الإجراء يهدف إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين، وتوسيع مصادر الدخل للمزارعين وإتاحة فرص عادلة للربح، وتأمين منتجات زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة للمستهلكين.

وتنص الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 على الوصول إلى قطاع زراعي مستدام، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة، من خلال استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية.