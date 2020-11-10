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«البيئة» تكشف عن آخر استعداداتها لمواجهة أسراب الجراد

«البيئة» تكشف عن آخر استعداداتها لمواجهة أسراب الجراد
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة عن آخر الاستعدادات لمواجهة أسراب الجراد.

وقال المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهندس محمد حسين الشمراني لـ«عكاظ»، إن هناك تنسيقا دائما مع كافة فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمناطق لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة لمكافحته عند الحاجة.

وأشار الشمراني إلى أن الوزارة أطلقت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني «بلغ»، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة الحالة.

وتهدف الوزارة من إطلاق الخدمة إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.

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