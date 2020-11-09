تاجر سيارات يوجه 3 نصائح مهمة عند شراء قطع غيار التشليح (فيديو)

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قدم المواطن عبدالله الشهراني، الذي يعمل في مجال تجارة السيارات، مجموعة من النصائح للمضطرين لشراء قطع الغيار من التشليح.

وقال الشهراني، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يفضل اصطحاب مهندس متخصص لمعاينة قطع الغيار.

وأضاف إنه من المهم ألا يقوم المشتري بإرجاع القطع إلى البائع حال اكتشاف عيوب بها، وذلك حتى يضمن عدم خداع زبائن غيره، مشيرًا إلى أنه من الأفضل في حالة وجود عيوب بالقطع أن يتم بيعها إلى العاملين في سكراب الحديد.

وأكد عبدالله الشهراني على أهمية الحصول على ضمان من جهة التشليح بأن القطع لم تتعرض للتركيب أو الفك، وذلك لضمان حقوقه وحمايته من الغش التجاري.