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مصادر تكشف: هل يتغير نظام «تحسين وظائف» منسوبي التعليم؟

مصادر تكشف: هل يتغير نظام «تحسين وظائف» منسوبي التعليم؟
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تواصل – فريق التحرير:

نفت مصادر صحفية ما تم تداوله بين عدد من المهتمين بالشأن التعليمي حول رغبة وزارة التعليم في تعديل نظام تحسين وضع منسوبيها الحاصلين على مؤهلات علمية عليا وهم على رأس العمل، عن طريق الدراسة المسائية أو الانتساب.

وبحسب مصادر “عكاظ”، فإن هذه الأنباء استندت إلى تعميم داخلي صادر لإحدى إدارات التعليم، موجه لمنسوبيها، وموضح فيه أن التحسين يكون عن طريق الالتزام بالتعاميم والضوابط السابقة التي أصدرتها الوزارة، وتنص على ضرورة دخول الراغبين في التحسين في المفاضلات التي تجريها التعليم ووزارة الموارد البشرية وتحديدا «نظام جدارة».

وكانت بعض المواقع الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، تناقلت طوال يوم أمس، أخبارا عن عزم الوزارة تحسين وضع منسوبيها، دون إيضاح للآلية أو الإجراءات المنصوص عليها وفق نظام وزارة التعليم.

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