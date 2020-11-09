«بصمة العين» للتحقق من هوّيات المسافرين عبر المنافذ الحدودية والمطارات

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يتجه مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية إلى تنفيذ مشروع للتحقق من هويات المسافرين عبر المنافذ، من خلال بصمة قزحية العين والبصمة العشرية، حيث يسعى المركز إلى استخدام أحدث تقنيات التعرف والتحقق من الهوية، وذلك لتمكين مفهوم البلد الآمن.

ووفقًا لـ”الوطن”، فقد أعلن مركز المعلومات الوطني عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات ذات الخبرة لتوريد وتركيب أجهزة التعرف والتحقق من الهوية، مع ضمان الكفاءة العالية والاعتمادية للأجهزة المستخدمة للتعرف والتحقق من هوية الأشخاص، وطرح المركز كراسة الشروط والمواصفات في منافسة عامة تحدد متطلبات توريد وتركيب الأجهزة الإلكترونية اللازمة.

وبحسب مختصين، تُعد بصمة العين أكثر دقة من بصمة أصابع اليد، لأن لكل عين خصائصها، فلا تتشابه مع غيرها ولو كانت لنفس الشخص، حيث يتم التحقق من الشخصية والكشف عن الهوية في المنافذ الحدودية والمطارات، من خلال تصوير المسافر بواسطة كاميرا فيديو، مع التركيز على تصوير قزحية العينين ثم تُرمز الصورة وتحفظ، ويكفي بعدها أن ينظر المسافر إلى الكاميرا عند وصوله ليتم التحقق من هويته في غضون ثوان قليلة.