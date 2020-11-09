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«المياه» توضح مدى إمكانية تركيب أكثر من عداد للفيلا الواحدة

«المياه» توضح مدى إمكانية تركيب أكثر من عداد للفيلا الواحدة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن تركيب أكثر من عداد للعميل الواحد، في حال كان لديه منظومة مستقلة في الفيلا لكل وحدة سكنية.

جاء ذلك في رد من الشركة على سؤال مستفيد عبر حساب العناية بالعملاء ورد فيه “أنا تصريح البناء عندي أن الفيلا ٣ وحدات سكنية هل أستطيع تركيب ٣ عدادات مياه؟

وردت شركة المياه بقولها “عميلنا العزيز، إذا توفر لديك منظومة مياه مستقلة لكل وحدة سكنية مفصولة، يمكنك التقديم للحصول على عدادات جديدة عن طريق الفرع الإلكتروني http://e.nwc.com.sa .

وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه سيتم مراجعة الاشتراطات الفنية وتطبيقها على عقارك قبل اعتماد طلبك بشكل نهائي من قبل الموظف المختص”.

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