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أيام تفصلنا عن افتتاح مشروع منفذ عرعر الرابط بين المملكة والعراق

أيام تفصلنا عن افتتاح مشروع منفذ عرعر الرابط بين المملكة والعراق
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تواصل – فريق التحرير

سلّم وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين الشبلي كامل مشروع منفذ عرعر بمنشآته و تجهيزاته كافة، وذلك بعد أن تم تطوير المنفذ بالكامل مع منفذ جديدة عرعر البري السعودي بتكلفة من المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل و المنافذ الحدودية و الموانئ أمس في بغداد ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي _ السعودي لليوم الثاني.

وبحسب “الرياض”، فقد أشار وزير النقل العراقي إلى أن التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجري على قدم وساق للتعجيل بالمصادقة على مذكرة التعاون الجمركي بين البلدين تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ ،وذلك من أجل أن يتم افتتاح أول منفذ بري بين العراق والمملكة عبر منفذ عرعر العراقي ومنفذ جديدة عرعر السعودي خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أشار الجانب السعودي الى استكماله الاجراءات الخاصة للمصادقة على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين عام “2018م ” ، وقد أكد الجانب السعودي على بحثه اصدار التراخيص اللازمة للخطوط الجوية العراقية لفتح مكتبها في المملكة.

واتفق الجانبان على إقامة مناطق حرة على الأراضي العراقية قرب الموانئ والمطارات و المنافذ الحدودية البرية ،أما في القطاع الموانئ و البحري فقد تم الاتفاق على تكوين فريق فني من الجانبين لتفعيل عملية النقل البحري بين البلدين ،كما تم بحث إعادة النظر في رسوم التأشيرة للسائقين و المسافرين .

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