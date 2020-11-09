الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الجنيد» يوضح أفضل المواصفات لشراء «لاب توب» جديد

«الجنيد» يوضح أفضل المواصفات لشراء «لاب توب» جديد
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير والمتخصص في تقنية المعلومات سمير الجنيد مجموعة من النصائح المهمة لشراء حاسب آلي شخصي “لاب توب” جديد.

وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت تفكر في شراء جهاز لاب توب جديد فأنصح بأن تختار جهاز ذو قرص صُلْب من نوع SSD لمساحة تخزين جيدة، وكذلك البحث عن ذاكرة عشوائية RAM ذات سَعَة كبيرة.

وأضاف سمير الجنيد أن هذه المواصفات ستتيح لك تشغيل المزيد من التطبيقات دون تباطؤ أو تعثر وهو أمر مفيد لك، ولكن في النهاية الميزانية هي التي قد تتحكم في القدرة على الشراء.

 

مواد ذات صلة

تفاصيل ضبط مواطن متورط بسرقة أجهزة حاسب آلي في «عنيزة»

تفاصيل ضبط مواطن متورط بسرقة أجهزة حاسب آلي في «عنيزة»

خريجو حاسب آلي يروون معاناتهم مع البطالة.. أحدهم اضطر لبيع «شاي الجمر» (فيديو)

خريجو حاسب آلي يروون معاناتهم مع البطالة.. أحدهم اضطر لبيع «شاي الجمر» (فيديو)

خبير أمن معلومات يكشف حقيقة وجود «شريحة تجسس» بالهواتف الذكية

خبير أمن معلومات يكشف حقيقة وجود «شريحة تجسس» بالهواتف الذكية

«الجنيد» يوضح مزايا تفعيل التصفح الآمن عبر الإنترنت

«الجنيد» يوضح مزايا تفعيل التصفح الآمن عبر الإنترنت

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة