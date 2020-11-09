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«حساب المواطن» يُعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر

«حساب المواطن» يُعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ36 المخصصة لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، حيثسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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