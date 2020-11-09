الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد شهر من طرح «آيفون 12» .. الكشف عن مواصفات هواتف «iPhone 13» القادمة (فيديو)

0

تواصل  – وكالات

لم يمض شهر تقريبا على طرح آبل لهواتف آيفون الجديدة حتى بدأت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية تسرب مواصفات الجيل القادم من هذه الأجهزة.

وأشار موقع macrumors المعروف بتسريباته حول أجهزة آبل إلى أن المدون الشهير للتسريبات” Ming-Chi Kuo”، توقع أن شركة آبل ستطرح العام القادم 4 نماذج من هواتف آيفون هي: iPhone 13، و13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max.

وما سيميز أفضل نموذجين من النماذج الأربعة المذكورة تبعا للمدون هو أن كاميراتها ستحتوي على عدسات مخصصة للتصوير الفائق العرض، كما ستتميز بفتحات عدسات بمقاس (f/2.4)، ما سيجعل الصور أكثر وضوحا وخصوصا تلك التي تلتقط في الليل أو ظروف الإضاءة المنخفصة.

كما أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن أجهزة iPhone 13 ستحصل على شاشات AMOLED عالية الدقة ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومطورة بطريقة تساعد على ترشيد استهلاك بطارية الهاتف.

وتبعا للتوقعات فإن شركة Largan Precision قد تحصل على عقود لتصنيع 70% من حساسات الكاميرات التي ستركب في هواتف آيفون التي ستطلق العام القادم، علما بأنها قد صنعت نحو 50% من حساسات كاميرات هواتف iPhone 12.

مواد ذات صلة

«الضاوي» يختبر جهاز «آيفون 12 Pro max».. هل حقًا يستحق الشراء؟

«الضاوي» يختبر جهاز «آيفون 12 Pro max».. هل حقًا يستحق الشراء؟

«الليدار».. تقنية جديدة بهواتف «آيفون 12» لخدمة المكفوفين و ضعاف البصر

«الليدار».. تقنية جديدة بهواتف «آيفون 12» لخدمة المكفوفين و ضعاف البصر

ميزة في آيفون 12 لم تعلن عنها آبل

ميزة في آيفون 12 لم تعلن عنها آبل

كي لا تخسر أموالك.. نصيحة مهمة قبل شراء «آيفون 12» الجديد (فيديو)

كي لا تخسر أموالك.. نصيحة مهمة قبل شراء «آيفون 12» الجديد (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة