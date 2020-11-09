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بدون إنترنت أو برامج.. طريقة تحويل متصفح كروم لصفحة تدوين (فيديو)

بدون إنترنت أو برامج.. طريقة تحويل متصفح كروم لصفحة تدوين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة تحويل متصفح الكروم إلى صفحة تدوين سريعة.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله: “إذا كنت تحب التدوين السريع؛ خاصة أثناء تصفحك للإنترنت، فهذه طريقة تستطيع من خلالها تحويل متصفح الكروم إلى “صفحة تدوين سريع” وبدون الحاجة إلى إنترنت أو أي برنامج.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمدي “فقط ألصق هذا الكود بمكان الرابط هكذا: data:text/html, <html contenteditable> وسيتحول متصفح كروم لمدونة مباشرة.

 

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