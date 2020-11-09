بدون إنترنت أو برامج.. طريقة تحويل متصفح كروم لصفحة تدوين (فيديو)

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة تحويل متصفح الكروم إلى صفحة تدوين سريعة.
وعلق الحمادي على المقطع بقوله: “إذا كنت تحب التدوين السريع؛ خاصة أثناء تصفحك للإنترنت، فهذه طريقة تستطيع من خلالها تحويل متصفح الكروم إلى “صفحة تدوين سريع” وبدون الحاجة إلى إنترنت أو أي برنامج.
وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمدي “فقط ألصق هذا الكود بمكان الرابط هكذا: data:text/html, <html contenteditable> وسيتحول متصفح كروم لمدونة مباشرة.
إذا كنت تحب التدوين السريع؛ خاصة أثناء تصفحك للإنترنت!
فهذه طريقة تقدر عبرها تحول متصفح الكروم إلى "صفحة تدوين سريع" وبدون ماتحتاج إنترنت أو أي برنامج!
فقط ألصق هذا الكود بمكان الرابط:
data:text/html, <html contenteditable>
وراح يتحول المتصفح لمدونة مباشرة!
شرح الطريقة باختصار:pic.twitter.com/xmu54mfzLw
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)November 9, 2020