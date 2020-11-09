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إنفوجراف.. تعرّف على أهم 4 فروق أساسية بين «الوقف» و «الوصية»

إنفوجراف.. تعرّف على أهم 4 فروق أساسية بين «الوقف» و «الوصية»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للأوقاف 4 فروق واضحة بين الوقف والوصية، وذلك ضمن حملتها الهادفة لتعزيز الوعي الوقفي لدى أفراد المجتمع، حيث تم إنشاء الهيئةلتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن الوقف يعني حبس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما تُعرف الوصية بنقل ملكية الأصل عن طريق التبرع.

ويعتبر الوقف مُلزِم ولا يجوز الرجوع فيه، ولا حد للمال الموقوف، بينما تكون الوصية مُلزِمة ولكن يجوز الرجوع فيها وهي لا تتجاوز ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

وأخيرًا يمكن التصرف بالوقف في حياة الواقف، بينما لا يجوز التصرف في الوصية إلا بعد وفاة الموصي.

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