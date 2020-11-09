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نصيحة مهمة من شركة الكهرباء للمستهلك قبل دخول الشتاء

نصيحة مهمة من شركة الكهرباء للمستهلك قبل دخول الشتاء
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الشركة السعودية للكهرباء نصيحة مهمة للمستهلك قبل دخول فصل الشتاء حيث يكثر استخدام سخانات المياه.

وقالت الشركة عبر حساب السلامة التابع لها في “تويتر”: “قبل دخول الشتاء.. تأكد من صيانة وتنظيف سخانات المياه قبل الاستخدام”.

يذكر أن عدم الاهتمام بنظافة وصيانة سخانات المياه قد يتسبب في حدوث حوادث اشتعال الحرائق لا قدر الله، ولذلك ينصح بصيانتها خاصة مع دخول فصل الشتاء حيث يكثر استخدامها أكثر مع برودة الأجواء.

 

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