«الاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في الرياض, لحملة درجة البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:
1 –محلل أول تسويق , Senior Marketing Analyst
- بكالوريوس إدارة أعمال, تسويق, علاقات عامة
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجالات التسويق والعلاقات العامة.
2 – محلل أول تطوير تنظيمي , Senior Organization Development Analyst
- بكالوريوس إدارة أعمال, موارد بشرية
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية أو التطوير التنظيمي.
3 – محلل تطوير أعمال , Business Development Analyst
- بكالوريوس إدارة أعمال
- حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال تطوير الأعمال أو المبيعات.
4 – مساعد تخطيط وتصميم , Planning & Design Assistant
- بكالوريوس هندسة, هندسة معمارية أو ما يعادلها
- حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال إدارة المرافق أو الخدمات الإدارية.
5 – أخصائي تطوير أعمال , Business Development Specialist
- بكالوريوس إدارة أعمال, تسويق, مبيعات أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الإدارة أو التسويق أو المبيعات.
– وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).