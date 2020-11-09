«الاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في الرياض, لحملة درجة البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:

1 –محلل أول تسويق , Senior Marketing Analyst

بكالوريوس إدارة أعمال, تسويق, علاقات عامة

خبرة لا تقل عن سنتين في مجالات التسويق والعلاقات العامة.

2 – محلل أول تطوير تنظيمي , Senior Organization Development Analyst

بكالوريوس إدارة أعمال, موارد بشرية

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية أو التطوير التنظيمي.

3 – محلل تطوير أعمال , Business Development Analyst

بكالوريوس إدارة أعمال

حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال تطوير الأعمال أو المبيعات.

4 – مساعد تخطيط وتصميم , Planning & Design Assistant

بكالوريوس هندسة, هندسة معمارية أو ما يعادلها

حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال إدارة المرافق أو الخدمات الإدارية.

5 – أخصائي تطوير أعمال , Business Development Specialist

بكالوريوس إدارة أعمال, تسويق, مبيعات أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الإدارة أو التسويق أو المبيعات.

– وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).