الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

«الاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في الرياض, لحملة درجة البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:

1 –محلل أول تسويق , Senior Marketing Analyst

  • بكالوريوس إدارة أعمال, تسويق, علاقات عامة
  • خبرة لا تقل عن سنتين في مجالات التسويق والعلاقات العامة.

2 – محلل أول تطوير تنظيمي , Senior Organization Development Analyst

  • بكالوريوس إدارة أعمال, موارد بشرية
  • خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية أو التطوير التنظيمي.

3 – محلل تطوير أعمال , Business Development Analyst

  • بكالوريوس إدارة أعمال
  • حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال تطوير الأعمال أو المبيعات.

4 – مساعد تخطيط وتصميم , Planning & Design Assistant

  • بكالوريوس هندسة, هندسة معمارية أو ما يعادلها
  • حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال إدارة المرافق أو الخدمات الإدارية.

5 – أخصائي تطوير أعمال , Business Development Specialist

  • بكالوريوس إدارة أعمال, تسويق, مبيعات أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الإدارة أو التسويق أو المبيعات.

– وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

مواد ذات صلة

تعرف على أفضل أوقات تناول «الفيتامينات» والمكملات الغذائية

تعرف على أفضل أوقات تناول «الفيتامينات» والمكملات الغذائية

«الجمارك» تعلن عن 30 وظيفة تقنية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم

«الجمارك» تعلن عن 30 وظيفة تقنية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم

احذر.. اكتشاف عَرَضٌ جديد يدل على الإصابة بـ«كورونا»

احذر.. اكتشاف عَرَضٌ جديد يدل على الإصابة بـ«كورونا»

احذر.. «ضعف السمع» دليل على 5 مشاكل صحية خطيرة

احذر.. «ضعف السمع» دليل على 5 مشاكل صحية خطيرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>