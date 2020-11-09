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«الضاوي» يختبر جهاز «آيفون 12 Pro max».. هل حقًا يستحق الشراء؟

«الضاوي» يختبر جهاز «آيفون 12 Pro max».. هل حقًا يستحق الشراء؟
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض الخبير التقني سعيد الضاوي، اليوم الإثنين جهاز آيفون 12 Pro max، حيث قارن بينه وبين آيفون 12 والذي برزت فيه عدد من الفروقات التي تناولها بالشرح.

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، غرّد “الضاوي” بمقطع فيديو شرح فيه مميزات الجهاز وأجاب فيه علي عدد من الاستفسارات كان أهمها هل يستحق الشراء أم لا ؟، حيث أشار إلى أن الجهاز يمتلك فروقات بسيطة جدًا عن أجهزة أيفون 12 و 12برو، مما لا يُحمّس على الشراء بخلاف حجم الشاشة والبطارية لمحبي هذه المميزات.

واختتم الخبير التقني بسعر الجهاز الذي يبدأ من 5199 ريال ويتوفر بثلاث سعات تخزينية .

يُذكر أن أجهزة آيفون 12 برو ماكس ستصل إلى المتاجر اعتبارًا من 13 نوفمبر الجاري.

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