الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هبوط حاد بـ«أسعار الذهب» عقب الإعلان عن لقاح أمريكي مضاد لـ«كوفيد-19»

هبوط حاد بـ«أسعار الذهب» عقب الإعلان عن لقاح أمريكي مضاد لـ«كوفيد-19»
0

تواصل – وكالات

هبطت أسعار الذهب بشكل حاد أثناء تعاملات اليوم بعد أن قالت فايزر إن بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تزيد على 90 % ، وهو ما دفع أوسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من أربعة في المئة إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة) .وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7 بالمئة إلى 1878.90 دولار للاوقية بحسب رويترز.

وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ السادس عشر من سبتمبر ِأيلول عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة بأكثر من خمسة في المئة إلى 24.15 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين أكثر من ثلاثة في المئة إلى 855.13 دولار للأوقية.
وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2452.71 دولار للأوقية.

مواد ذات صلة

وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. المسجد النبوي يستقبل الدفعة الأولى من معتمري الخارج (صور)

وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. المسجد النبوي يستقبل الدفعة الأولى من معتمري الخارج (صور)

في جولات ميدانية.. رجال الأمن يحررون مخالفات عدم ارتداء الكمامة بجدة (فيديو)

في جولات ميدانية.. رجال الأمن يحررون مخالفات عدم ارتداء الكمامة بجدة (فيديو)

«متحدث التجارة»: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وتوفير المنتج إلكترونياً

«متحدث التجارة»: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وتوفير المنتج إلكترونياً

هل يجب على المتعافين من «كورونا» أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية؟.. متحدث “الصحة” يجيب

هل يجب على المتعافين من «كورونا» أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية؟.. متحدث “الصحة” يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>