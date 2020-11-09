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الصين تطلق أول قمر صناعي لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G

الصين تطلق أول قمر صناعي لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G
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تواصل- وكالات:

أطلقت الصين بنجاح أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G، دخل المدار مع 12 قمرا صناعيا آخر من مركز(Taiyuan)لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة ”شانشي“.

وأفادت تقارير صينية بأن القمر الصناعي 6Gكان من بين ثلاثة أقمار صناعية صينية أُطلقت بنجاح في المدار، إلى جانب 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بُعد طورتها شركة ”ساتيلوجيك“ (Satellogic)الأرجنتينية.

تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي لا تزال فيه معظم دول العالم تعتمد على تقنية اتصالات الجيل الرابع(4G)باستثناء قليل من الدول التي بدأت منذ فترة بسيطة في تفعيل اتصالات(5G).

ويتم استخدام القمر الصناعي للتحقق من أداء تقنية(6G)في الفضاء، حيث يتم توسيع نطاق التردد(6G)من تردد موجة(5G)الميليمترية إلى تردد التيراهيرتز.

ومن المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا أسرع بنحو 100 مرة من 5G؛ ما يتيح نقلا بلا خسارة في الفضاء لتحقيق اتصالات بعيدة المدى مع خرج أصغر للطاقة.

ويحمل القمر الصناعي نظاما للاستشعار البصري عن بُعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات وموارد الغابات، ومراقبة المياه والفيضانات الجبلية، بالإضافة إلى توفير صور وبيانات وافرة من الأقمار الصناعية، بحسب لو تشوان رئيس معهد (UESTC) لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية.

 

 

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