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القبض على 5 يمنيين امتهنوا نشل المحافظ والحقائب من كبار السن والمصلين بالرياض (فيديو)

القبض على 5 يمنيين امتهنوا نشل المحافظ والحقائب من كبار السن والمصلين بالرياض (فيديو)
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تواصل – واس :

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم.

وأوضح الكريديس أن الجرائم تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عملياتٍ شرائية بها ، وذلك بعدة أحياء متفرقة في وسط مدينة الرياض، حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال.

وأشار الكريديس ، أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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