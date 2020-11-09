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ارتفاع سعر خام «برنت» ليبلغ 40.9 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر خام «برنت» ليبلغ 40.9 دولاراً للبرميل
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تواصل- وكالات:

قفزت أسعار النفط، في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بأكثر من 2.5%، مع زيادة الإقبال على النفط في ظل تراجع الدولار في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند مستوى 38.15 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.72% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 40.49 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.64% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرج”.

ويتعافى النفط من انخفاض 4% يوم الجمعة، ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا أن جو بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأمريكية يوم الأحد.

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