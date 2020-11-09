شاهد .. جريان السيول في شوارع محافظة «العلا» فجر اليوم

تواصل – فريق التحرير :
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يوثق جريان السيول في محافظة العلا بالمدينة المنورة ، إثر الأمطار التي هطلت على المنطقة فجر اليوم الاثنين .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).
أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار
اللهم صيباً نافعاً
مطرنا بفضل الله ورحمته
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت او فديو او صورة
محافظة العلا/الساعة ٤ فجرا اليوم الثلاثاء مقطع متداولpic.twitter.com/HEZC7HDx0n
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini)November 9, 2020