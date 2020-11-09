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صاحب مخبز بالجوف يطلق مبادرة لتوزيع الخبز بالمجان لغير القادرين (فيديو)

صاحب مخبز بالجوف يطلق مبادرة لتوزيع الخبز بالمجان لغير القادرين (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أطلق صاحب مخبز في منطقة الجوف، مبادرة عرض من خلالها الخبز بالمجان لمن لا يملك مالاً.

وقال صاحب المخبز ويدعى محمد العلي ، خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن مخبزه يقدم الخبز لمن لا يملك المال، مضيفاَ أن بعض الزبائن يقدمون أموالاً للمخبز لتقديم الخبز في مقابلها لمن يحتاجه دون مال.

وأشار إلى أن الهدف من فتح المخبز لم يكن ربحي من البداية، ولكنها تجربة جديدة لإنتاج أنواع من الخبز دون إضافات.

ولفت العلي إلى أنه يحرص من خلال تجربته على إنتاج الخبز بدون أي إضافات أو محسنات أو سكر.

 

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