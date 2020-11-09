«الكهرباء» تعتذر لمواطن بعد فصل التيار: المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي

تواصل – فريق التحرير :
ردت الشركة السعودية للكهرباء على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية ، وقد تم فصل التيار عن منزله .
وقالت الشركة إن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية.
ووعدت “الكهرباء” باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وقالت الشركة معتذرة للمشترك: “إن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة”.
وحثت ذويهم على تسجيلهم عبر خدمة ”اطمئن” لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة، عبرالرابط.
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