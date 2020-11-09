«الكهرباء» تعتذر لمواطن بعد فصل التيار: المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي

تواصل – فريق التحرير :

ردت الشركة السعودية للكهرباء على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية ، وقد تم فصل التيار عن منزله .

وقالت الشركة إن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية.

ووعدت “الكهرباء” باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقالت الشركة معتذرة للمشترك: “إن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة”.

وحثت ذويهم على تسجيلهم عبر خدمة ‎”اطمئن” لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة، عبرالرابط.‎

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