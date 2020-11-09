الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الكهرباء» تعتذر لمواطن بعد فصل التيار: المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي

«الكهرباء» تعتذر لمواطن بعد فصل التيار: المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي
0

تواصل – فريق التحرير :

ردت الشركة السعودية للكهرباء على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية ، وقد تم فصل التيار عن منزله .

وقالت الشركة إن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية.

ووعدت “الكهرباء” باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقالت الشركة معتذرة للمشترك: “إن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة”.

وحثت ذويهم على تسجيلهم عبر خدمة ‎”اطمئن” لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة، عبرالرابط.‎

أخبار متعلقة :

“شاهد.. مواطن يشكو «شركة الكهرباء»: كادت أن تتسبب بوفاة والدي المريض”

مواد ذات صلة

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن امتهن السطو على المحلات التجارية

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن امتهن السطو على المحلات التجارية

طموح وعمل.. مواطن يروي تجربة تأسيس ورشة لصيانة السيارات بجازان (فيديو)

طموح وعمل.. مواطن يروي تجربة تأسيس ورشة لصيانة السيارات بجازان (فيديو)

وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء

وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء

مواطن يرصد تجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية بمزاد «ضربة» للإبل

مواطن يرصد تجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية بمزاد «ضربة» للإبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>